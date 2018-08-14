Двух канадцев оштрафовали на 450 евро за купание в римском фонтане Треви

Рим надолго останется в памяти пары туристов из Канады после того, как их оштрафовали за купание в водах фонтана Треви, сообщает римская газета Messaggero.

В ночь на понедельник мужчина и женщина в возрасте около 30 лет попытались искупаться в фонтане, но были замечены полицейским патрулем. Однако они не оставили задуманное и спустя несколько часов, около 5 утра, вернулись к фонтану, преодолели парапет и погрузились в воду. Подоспевшие полицейские прервали их утреннее купание и оштрафовали каждого из них на 450 евро.

Несколько дней назад одна из главных римских достопримечательностей стала сценой потасовки между двумя группами туристов. Ее начали две любительницы селфи, голландка и американка итальянского происхождения, которые не поделили удачное место для фотографии. К их ссоре, которая вскоре переросла в драку, присоединились друзья и родственники. В конфликте приняло участие восемь человек с обеих сторон, разнимать их пришлось полицейским.

Фонтан Треви был построен в стиле барокко в 1732–1762 годах архитектором Николо Сальви. Он примыкает к фасаду Палаццо Поли, второй этаж которого в 1830-х годах снимала русская княгиня Зинаида Волконская

Местные СМИ сообщали в 2016 году из фонтана были извлечены брошенные туристами монеты на общую сумму 1,4 миллиона евро. По традиции эти средства направляются на благотворительность.

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