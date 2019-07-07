Дворец шекинских ханов включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

В Баку продолжается 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передаёт Report, на сегодняшнем заседании была рассмотрена представленная Азербайджаном номинация «Исторический центр Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов».

Во время обсуждения по вопросу включения Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, было оценено состояние Дворца шекинских ханов и исторических объектов города.

В завершение обсуждений представленная номинация была принята.

Отметим, что на сегодняшнем заседании 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО будут рассмотрены 10 номинаций ко включению в Список всемирного наследия.