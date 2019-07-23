Дворец шекинских ханов готов к приему туристов

Руководитель пресс-службы Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде рассказал Report о ситуации во Дворце шекинских ханов.

По его словам, во Дворце завершены восстановительные и другие работы: «В настоящее время с другими госструктурами идет процесс согласования относительно возобновления входа во дворец, поскольку тут есть структуры, отвечающие за безопасность. В принципе, дворец готов принимать туристов. По завершении процесса согласования между госструктурами Дворец шекинских ханов вновь будет принимать посетителей. Есть вопросы, не относящиеся к нашей компетенции. Например, некоторые вопросы в связи с инцидентом во Дворце шекинских ханов относятся к министерству по чрезвычайным ситуациям, некоторые – генпрокуратуре, другие – к министерству экологии и природных ресурсов. Мы сейчас ждем положительного отклика от этих структур».

| 2019-07-23T13:52:37+00:00 23 июля 2019, 14:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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