Дворец шекинских ханов готов к приему туристов

Руководитель пресс-службы Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде рассказал Report о ситуации во Дворце шекинских ханов.

По его словам, во Дворце завершены восстановительные и другие работы: «В настоящее время с другими госструктурами идет процесс согласования относительно возобновления входа во дворец, поскольку тут есть структуры, отвечающие за безопасность. В принципе, дворец готов принимать туристов. По завершении процесса согласования между госструктурами Дворец шекинских ханов вновь будет принимать посетителей. Есть вопросы, не относящиеся к нашей компетенции. Например, некоторые вопросы в связи с инцидентом во Дворце шекинских ханов относятся к министерству по чрезвычайным ситуациям, некоторые – генпрокуратуре, другие – к министерству экологии и природных ресурсов. Мы сейчас ждем положительного отклика от этих структур».