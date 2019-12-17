Двойное гражданство: не стоит ли попробовать?

Новая инициатива украинских властей вновь заставила вернуться к старой теме, дискуссии вокруг которой в азербайджанской прессе длятся десятилетиями.

Дело в том, что в Киеве готовят законопроект, согласно которому от людей уже не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта. Об этом рассказал глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.

«Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о «едином гражданстве» сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта», — сказал Соколюк в интервью изданию «Европейская правда», опубликованном в понедельник.

Он отметил, что законопроект предстоит обсудить в Верховной Раде. «Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом… Двойное гражданство — это в некотором роде программа иммиграции на Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов», — пояснил Соколюк.

То есть, Украина готовится ввести норму двойного гражданства, прежде всего, из экономических соображений, чтобы привлечь в страну побольше работоспособных людей.

Азербайджан тоже мог бы позволить себе такую норму — но больше, скорее, по политическим причинам. Скажем, ни для кого не секрет, что в Российской Федерации сейчас живут сотни тысяч этнических азербайджанцев с гражданством этого государства, примерно такая же ситуация с нашими многочисленными соотечественниками в Украине, в Турции. Можно, к примеру, не заставляя этих людей отказываться от нынешнего гражданства, наделить их правом параллельно получить еще и наше. Что это даст? Тут есть поле для размышлений. Например, так увеличится (пусть и номинально) официальное количество жителей нашего государства. А еще, сами эти люди, уже нормально устроившиеся за рубежом, получат вполне определенный стимул к тому, чтобы с большим вниманием относиться к проблемам Азербайджана за рубежом, и, при необходимости, публично отстаивать позицию нашей страны там, осознавая свое полное право на это в силу обладания действующим паспортом гражданина. Чем плохо? Это будет своего рода новый этап консолидации диаспоры. Может, это обстоятельство заставит наших земляков не забывать о том, что их первая родина еще не решила проблему территориальной целостности и нуждается в методичном донесении правды о своем состоянии до как можно больших кругов мировой общественности.

Конечно, чтобы сделать это, нужна законодательная инициатива и полная замена нынешних норм, напрочь отвергающих возможность двойного гражданства.

Напомним, еще 11 марта 2001 года представители азербайджанской диаспоры России, стран СНГ и Балтии провели свой съезд в Москве, в котором участвовали лидеры 52 региональных общественных объединений азербайджанцев, и именно тогда съезд обратился к азербайджанским властям с просьбой о заключении соглашений со странами СНГ о введении двойного гражданства. Не прислушались.

Двойное гражданство может быть полезно любой стране с обширной диаспорой, а ведь только в соседнем Иране живет как минимум 16 млн. этнических азербайджанцев, которые тоже могли бы принять гражданство АР.

Или взять Израиль – там немало горских евреев из Азербайджана, и членов их семей – азербайджанцев; эти люди тоже могли бы привнести что-то новое в жизнь нашей страны, получив и ее гражданство.

При надлежащих условиях «поднявшиеся» за рубежом азербайджанцы захотят вкладывать средства, основывать бизнес, вкладываться в недвижимость, но сейчас все это они могут делать только на ограниченных правах – в качестве иностранцев.

Получается, наше государство многое теряет от отсутствия такой нормы. Однако некоторые – и журналисты, и политики, и аналитики — до сих пор уверены, что по состоянию на сегодня Азербайджану не то что нет необходимости, а даже опасно внедрять институт двойного гражданства. И прежде всего из-за того, что наша страна находится в состоянии войны. Якобы, если ввести такую норму, то многие армяне, когда-то жившие в АзССР, станут на этом основании добиваться получения гражданства АР: с одной лишь целью – разграбить Азербайджан. Ведь Баку станет отказывать им. А армяне, не будь дураки, станут добиваться своего вплоть до подачи исков в Евросуд по правам человека. А уж тот обяжет правительство Азербайджана выплачивать компенсации этим армянам.

Однако все это не более, чем умозрительные заключения. Стоит попробовать. Ведь в случае чего, никто не в состоянии помешать Азербайджану вновь отказаться от этой законодательной нормы.