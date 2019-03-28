Двое студентов три недели выживали в джунглях

Двое британских студентов решили провести три недели в малазийских джунглях без еды и одежды. Об их эксперименте сообщает The Mirror.

Дэниел Олифи и Джеймс Мойнихэн взяли с собой лишь мачете, кремень, противомоскитную сетку, металлический горшок с водой, аптечку и камеру.

Вода у студентов почти полностью закончилась через пару часов. Затем Олифи порезался, пытаясь обустроить место для ночлега.

Ему не получилось остановить кровь, поэтому приятели обратились за помощью в больницу. После инцидента студенты вернулись в джунгли еще на 18 дней.

За время эксперимента каждый похудел примерно на десять килограммов. По большей части рацион молодых людей состоял из насекомых и ягод. По их словам, периодически он теряли сознание от голода или от усталости.

После эксперимента студенты отдыхали несколько дней в столице Малайзии, а затем полетели домой в Великобританию.