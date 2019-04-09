Двое сотрудников «Азерсу» пострадали в результате обвала земли

В Уджаре произошел обвал земли.

Как сообщает Report, инцидент отмечен сегодня вечером в центре города Уджар.

ОАО «Азерсу» подтверждает, что в результате обвала земли во время ремонтных работ на подземных водопроводах в Уджаре двое сотрудников структуры остались под грязевой массой.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы структуры Анар Джабраилзаде, во время инцидента двое сотрудников структуры находились на указанной территории: «Хотя один из них не пострадал, второй получил мелкие травмы. На данный момент наш сотрудник находится в Уджарской центральной районной больнице. Ему оказана первая медицинская помощь. Опасности для его жизни нет».

По факту ведется расследование.