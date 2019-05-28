Двое французов приговорены к смертной казни в Ираке

В Ираке суд приговорил к смертной казни двух граждан Франции за принадлежность к террористической организации «Исламское государство». Об этом, как передает iz.ru, сообщает Aljazeera.

По данным агентства, один из осужденных — 33-летний Брахим Неджара, его обвинили в отправке боевиков в Сирию. О втором осужденном, Караме аль-Харчауи, известно, что в январе он вместе с группой из 12 граждан Франции отправился из Сирии в Ирак, где их задержали.

Осужденные могут обжаловать приговор в течение 30 дней.