Двое французов приговорены к смертной казни в Ираке

В Ираке суд приговорил к смертной казни двух граждан Франции за принадлежность к террористической организации «Исламское государство». Об этом, как передает iz.ru, сообщает Aljazeera.

По данным агентства, один из осужденных — 33-летний Брахим Неджара, его обвинили в отправке боевиков в Сирию. О втором осужденном, Караме аль-Харчауи, известно, что в январе он вместе с группой из 12 граждан Франции отправился из Сирии в Ирак, где их задержали.

Осужденные могут обжаловать приговор в течение 30 дней.

| 2019-05-28T16:19:57+00:00 28 мая 2019, 17:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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