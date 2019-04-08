Двое азербайджанских борцов одолели армян на чемпионате Европы

Еще один азербайджанский борец одолел представителя Армении на проходящем в столице Румынии, Бухаресте, чемпионате Европы.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 70 кг Агагусейн Мустафаев в 1/4 финала победил чемпиона мира и Европы Давида Сафаряна. Первый тайм Мустафаев завершил со счетом 6:2, во втором тайме заработал еще 6 очков и одержал преждевременную победу.

В полуфинале Мустафаев встретится с победителем пары Чаба Вида (Венгрия) – Николае Кожокару (Великобритания).

Ранее Гаджи Алиев в 1/8 финала одолел Вазгена Теваняна и вышел в 1/4 финала, где его противником стал россиянин Начин Куулара.