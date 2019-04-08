Двое азербайджанских борцов одолели армян на чемпионате Европы

Еще один азербайджанский борец одолел представителя Армении на проходящем в столице Румынии, Бухаресте, чемпионате Европы.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 70 кг Агагусейн Мустафаев в 1/4 финала победил чемпиона мира и Европы Давида Сафаряна. Первый тайм Мустафаев завершил со счетом 6:2, во втором тайме заработал еще 6 очков и одержал преждевременную победу.

В полуфинале Мустафаев встретится с победителем пары Чаба Вида (Венгрия) – Николае Кожокару (Великобритания).

Ранее Гаджи Алиев в 1/8 финала одолел Вазгена Теваняна и вышел в 1/4 финала, где его противником стал россиянин Начин Куулара.

| 2019-04-08T15:31:00+00:00 8 апреля 2019, 18:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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