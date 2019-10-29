Движение ХАМАС заявило о готовности к проведению выборов в Палестине

Движение ХАМАС объявило о готовности к проведению выборов в Палестине, сообщил РИА Новости пресс-представитель движения Абдуллатиф аль-Кануа.
Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас поручил главе палестинского центризбиркома начать подготовку к проведению всеобщих выборов.
Движение ХАМАС объявило о готовности к проведению выборов в Палестине, сообщил пресс-представитель движения Абдуллатиф аль-Кануа.
Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас поручил главе палестинского центризбиркома начать подготовку к проведению всеобщих выборов.
| 2019-10-28T23:04:42+00:00 29 октября 2019, 06:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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