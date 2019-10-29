Движение ХАМАС заявило о готовности к проведению выборов в Палестине

Движение ХАМАС объявило о готовности к проведению выборов в Палестине, сообщил РИА Новости пресс-представитель движения Абдуллатиф аль-Кануа.
Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас поручил главе палестинского центризбиркома начать подготовку к проведению всеобщих выборов.
Движение ХАМАС объявило о готовности к проведению выборов в Палестине, сообщил пресс-представитель движения Абдуллатиф аль-Кануа.
Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас поручил главе палестинского центризбиркома начать подготовку к проведению всеобщих выборов.