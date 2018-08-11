Две модели Audi стали в Швейцарии «невъездными»

Федеральное дорожное ведомство Швейцарии (ASTRA) объявило вчера о запрете импорта новых дизельных автомобилей Audi A6 и A7 3.0 в Швейцарию из-за махинаций компании с системами борьбы с загрязнением.

Данные автомашины относятся к поколению Audi C7, соответствующему стандарту Euro 6. По данным Федерального дорожного ведомства, они были оснащены незаконными устройствами, которые вмешиваются в очистку выхлопных газов.

Транспортные средства, о которых идет речь, смогут быть зарегистрированы в Швейцарии в качестве новых только тогда, когда они будут соблюдать требования к загрязнению, говорится в сообщении Ведомства.

Запрет касается только автомобилей Audi, импортированных начиная со следующей недели, и поэтому затрагивает только 47 автомобилей. К подержанным автомобилям он не относится. Автомашины двух этих моделей, уже ввезенные в страну, могут продолжать ездить по швейцарским дорогам, однако они будут подвергнуты кампаниям по отзыву самого производителя, пишет swissinfo.ch.

Моделей Audi A6 и A7, выпущенных в 2018/2019 годах (поколения C8) запрет не коснется.

В 2015 году Агентство по охране окружающей среды США обвинило Volkswagen в оснащении 11 миллионов своих дизельных автомобилей программным обеспечением, которое фальсифицирует результаты испытаний на загрязнение окружающей среды. Программное обеспечение, вызвавшее скандал, установлено на автомобилях моделей A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 и Q5, оснащенных дизельными двигателями. Американское агентство предполагало, что при движении на дороге реальные показатели токсичных выхлопов дизельных автомобилей Volkswagen и Audi в 40 раз превышали установленные американским законодательством лимиты.

На конец 2017 года около 6 тысяч человек в Швейцарии подали в суд на немецкого автопроизводителя Volkswagen и швейцарского автодилера AMAG за ущерб, связанный со скандалом с контролем над выхлопными газами. Это сделала от их имени Организация защиты потребителей (Stiftung für Konsumentenschutz, сокращенно SKS).

SKS заявляет, что иск оправдан, потому что автомобили, рекламируемые как экологически чистые, имеют серьезный недостаток, следовательно, их потенциальная стоимость перепродажи упала. По оценкам SKS, средний ущерб будет составлять 15% от стоимости нового автомобиля, то есть около 3 тысяч франков на человека, если они выиграют.

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