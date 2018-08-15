Две Кореи могут создать специальную объединенную экономическую зону

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что в случае разрядки две Кореи могут создать в приграничных районах объединенную специальную экономическую зону, передает агентство Рёнхап.
«Если будет снижена напряженность и установлен мир, в приграничных районах провинций Кёнгидо и Канводно будет создана единая специальная экономическая зона», — заявил президент.
По его словам, это создаст возможности для создания большого количества рабочих мест и для регионального развития региона и даст шанс средним и малым предприятиям.
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