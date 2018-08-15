Две Кореи могут создать специальную объединенную экономическую зону

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что в случае разрядки две Кореи могут создать в приграничных районах объединенную специальную экономическую зону, передает агентство Рёнхап.

«Если будет снижена напряженность и установлен мир, в приграничных районах провинций Кёнгидо и Канводно будет создана единая специальная экономическая зона», — заявил президент.

По его словам, это создаст возможности для создания большого количества рабочих мест и для регионального развития региона и даст шанс средним и малым предприятиям.

Как заявил Мун Чжэ Ин, сославшись на данные центра государственной политики, в перспективе прибыль от экономического сотрудничества Корей в следующие 30 лет составит по меньшей мере 170 триллионов вон (около 1,5 триллионов долларов), а если будет запущено всестороннее сотрудничество — еще больше. Работа южнокорейского технопарка в Кэсоне в КНДР, соединение железных дорог и совместная добыча полезных ископаемых еще усилит этот эффект.

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