Две компании подали документы на конкурс по открытию в Азербайджане нового радио

Две компании подали документы для участия в конкурсе по открытию на территории Баку и Абшерона нового радио на рабочей частоте 102,0 мегагерц, объявленный Национальным советом телерадиовещания Азербайджана (НСТР).

Об этом сообщил завотделом права и международных связей НСТР Немят Джавадов.

По его словам, названия компаний будут обнародованы после полного завершения конкурса: «Естественно, интересующихся много, однако официально обратились только две компании».

Документы принимаются с 12 ноября по 12 декабря (за исключением выходных) в административном здании НСТР с 10:00 до 18:00.

| 2019-11-21T11:12:17+00:00 21 ноября 2019, 13:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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