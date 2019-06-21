Две Арзу в журнале Армяно-Германского Общества

Азербайджанские гражданские активистки поддержали армянскую диаспору по стратегически важному направлению в информационной войне против Азербайджана?

В первом квартальном выпуске журнала Armenisch-Deutsche Korrespondenz («Армяно-Немецкая Переписка»), издаваемым Германо-Армянским Обществом (Deutsch-Armenische Gesellschaft) – центральной армянской лоббистской организации в ФРГ – вышла примечательная статья, посвященная «защите прав национальных меньшинств» в Азербайджане. Отметим, что данный журнал распространяется в Бундестаге и преследует вполне конкретную цель – формировать мнение немецкой политической элиты по вопросам, находящихся в зоне армянских национальных интересов.

То, что тема «нацменьшинств» в Азербайджане является стратегически важной как для армянских спецслужб, так и для информационно-пропагандистской машины Армении и армянской диаспоры в целом, новостью не является. Примеров повышенного внимания армянской стороны к этим вопросам более, чем достаточно. Так, вся армянская диаспора в России встала на защиту известного в узких кругах сепаратиста Фахрадина Аббасзаде, которого российские правоохранительные органы экстрадировали в Азербайджан (обвиняется по статьям 281.2 и (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) и 283.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) Уголовного кодекса АР). Адвокатами сепаратиста, к слову, являются российские юристы армянского происхождения. Другой яркий пример – из оккупированной Шуши под руководством армянского дипломата Ары Папяна и факультета ирановедения Ереванского Государственного Университета вещает радио «Голос Талышстана». Наконец, провалившиеся в 90-ые годы прошлого века сепаратисты, вроде Алиакрама Гумбатова, являются постоянными гостями на конгрессах и форумах в Ереване.

Логику и цели, которые преследует армянская сторона, понять несложно. Во-первых, представляя Азербайджан страной, дискриминирующей права национальных меньшинств, этакой «тюрьмой народов», армянские лоббистские структуры продвигают центральный для них тезис о невозможности нахождения Нагорного Карабаха и армянской части его населения в составе Азербайджана. Во-вторых, предпринимаются попытки прощупать потенциальные «болевые точки» и «этнические линии разлома» в азербайджанском обществе с целью их обострения и углубления. Наконец, педалируя тему национальных меньшинств, армянские спецслужбы работают над формированием такой информационной повестки и атмосферы, которая провоцировала бы азербайджанские правоохранительные органы на резкие действия против «угроз сепаратизма». Далее, любые подобные действия правоохранителей представляются армянской стороной с помощью подконтрольных СМИ и экспертов в качестве «доказательств дискриминационной политики режима». Эти «доказательства» можно успешно использовать для очередного цикла последовательного продвижения на международной арене тезиса о том, что Азербайджан является «узницей народов», и посему армяне Карабаха не могут жить в составе Азербайджана. Умело разыгранная Ереваном информационная кампания вокруг неучастия футболиста Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку следует также рассматривать в контексте информационной стратегии противника. Подобная круговая схема довольно проста и эффективна в использовании, особенно, учитывая наличие у армянской диаспоры давно наработанных контактов в политических структурах и СМИ, причем как в России, так и на Западе.

Возвращаясь к статье, изданной в журнале Германо-Армянского Общества, обращает на себя еще одна особенность работы армянских лоббистов – привлечение к своей пропагандистской работе условных представителей азербайджанской стороны, которые используются в качестве «полезных идиотов». В распространенном в Бундестаге армянском журнале сразу же после статьи о «нарушениях прав нацменьшинств в Азербайджане» целую полосу заняла статья о двух азербайджанских гражданских активистках, Арзу Абдуллаевой и Арзу Гейбуллаевой – «двух азербайджанок, выступающих за взаимопонимание между армянами и азербайджанцами». В статье отмечается, что из-за своих попыток «организовать мирный диалог между армянами и азербайджанцами» они подвергаются «преследованиям, оскорблениям», в Азербайджане их «обвиняют в армянском происхождении». На страницах армянского журнала Арзу Абдуллаева восхищается Акрамом Айлисли, рискнувшем рассказать «правду об армянских погромах со стороны (азербайджанской) толпы». Абсолютно очевидно, что целью армянской стороны при публикации подобного материала является вовсе не продвижение идеи «мирного диалога» между двумя народами, и уж точно не переживания за судьбы двух азербайджанок. Устами и образами «преследуемых режимом либеральных активисток» создается образ Азербайджана как некоего варварского государства. При этом очевидно, что журнал Германо-Армянского Общества не опубликовал бы статью аналогичного содержания об армянском активисте Георгие Ваняне, которого избили за попытку провести фестиваль азербайджанских фильмов в Армении, после чего фестиваль был сорван. Едва ли в Armenisch-Deutsche Korrespondenz, несмотря на важность и актуальность для политической элиты ФРГ темы антисемитизма, будет когда-либо хоть коротко упомянут и тот факт, что Армения является одним из самых антисемитских государств в Европе (согласно исследованию Pew Research Center от 2016 года, среди армян наблюдается самое нетолератное отношение к евреям среди 18 стран Восточной и Центральной Европы).

В этой связи абсолютно неясным для нас остается вопрос, почему две азербайджанские активистки, как бы они ни относились к правительству, сознательно пошли на то, чтобы стать инструментом в руках армянской диаспоры, продвигающих интересы противника? Ведь абсолютно очевидно, что без ведома и согласия Арзу Гейбуллаевой и Арзу Абдуллаевой подобная статья не могла быть опубликована априори.

Чтобы досконально понимать, что из себя представляет организация Deutsch-Armenische Gesellschaft, читателям достаточно ознакомиться с ее официальным сайтом: http://www.deutscharmenischegesellschaft.de. К примеру, перечислим проведенные ею мероприятия в последние месяцы: Геноцид армян: от резолюции Бундестага до реализации в земле Нижняя Саксония” (подиумная дискуссия, 6 июня 2019 г.); “Геноциды ХХ и XXI века: новые перспективы для исследований”, (тематические обсуждения в земле Шлезвиг-Гольштейн 10 мая 2019 г.) ; “Азербайджанский скандал в Совете Европы – Бундестаг отчитал депутата Карин Штренц (публикация на сайте от 20 января 2019 года). Если же пролистать страницы журнала «Армяно-Немецкая Переписка» за третий квартал 2016 года (http://www.deutscharmenischegesellschaft.de/2016/09/25/adk-172-erschienen/adk-172_internet/), то увидим и состоящую из двух частей публикацию об «азербайджанской агрессии против Арцаха», посвященную апрельским боям 2016 года.

Не желая пускаться в высокопарные рассуждения о гражданском долге и патриотизме – уж слишком заезжена и опошлена в нашем обществе эта тема – мы не можем не задаться вопросом: исходя из каких побуждений азербайджанские правозащитницы форсируют крайне важную и чувствительную тему национальных меньшинств не в каком-то местном или зарубежном издании или, хотя бы, в собственных блогах, а в маскирующемся под поборников западных ценностей по форме, но абсолютно националистическом дашнакском журнале по сути, пропагандирующем тезисы «геноцида армян в Турции» и «агрессии Азербайджана против Арцаха»? Даже если предположить, что две активистки проповедуют космополитизм и им чужды любые формы проявления национализма, в том числе, в отношении существующей в нашем обществе неприязни к Армении, то, опять же, непонятно: как может космополитизм сочетаться с сотрудничеством с националистическим армянским журналом?