Дважды в одну воронку

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов во второй раз на одну неделю умудрился приковать к себе внимание поистине шокирующими заявлениями. Нет, он не озвучил в очередной раз угрозу закрыть буфет отечественного парламента. Он решил выступить в роли оракула, знающего тайны, о которых простым гражданам республики неведомо.

Дебют в этой роли для него окончился провалом. Напомню, что Октай Асадов заявил, что новое соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом будет подписано 13 мая 2019 года. Кто ему такое сказал? Является ли озвученное плодом фантазии спикера ММ, мы так и не поняли. Но, мы услышали заявление пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой .

«Подписание соглашения между Азербайджаном и ЕС непосредственно 13 мая не предусмотрено, поскольку переговоры по документу, который составит правовую основу партнерских отношений, еще продолжаются»,- указала она. И это правда. Удивительно другое. Почему, делая столь громкое заявление, Октай Асадов не счел для себя правильным поинтересоваться позицией внешнеполитического ведомства?

Увы, спикер ММ еще раз «пустился в одиночное плавание». На сей раз он призвал парламентариев воздержаться от призывов к урегулированию нагорно-карабахского конфликта военным путем.

«Чего мы можем добиться одними эмоциональными призывами к войне? Если конфликт можно решить мирным путем, то зачем выступать против этого?», — сказал О.Асадов на пленарном заседании парламента во вторник. Его слова приводит «Интерфакс». По его словам, депутаты парламента должны очень «осторожно подходить к этой теме».

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда заявляет, что наша территориальная целостность не является предметом обсуждения. Поэтому депутаты должны быть осторожными в своих призывах к войне», — подчеркнул О.Асадов. Мы видим крайне удивительную, я бы даже сказал алогичную позицию господина Асадова.

Тут ведь все более, чем просто. Руководство Армении, выдвигая все новые провокационные условия, в числе которых можно упомянуть и требование о возвращении за стол переговоров карабахских сепаратистов, делает все для срыва мирного переговорного процесса. Может господину Асадову пока не доложили, но министр обороны Армении Давид Тоноян недавно умудрился озвучить и новые территориальные претензии к Азербайджану. И премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя его слова сказал, что такова единая позиция официального Еревана.

То есть, представители официального Еревана, лидеры государства-оккупанта говорят о войне. И на этом фоне как-то совсем неожиданно было слышать просьбу спикера ММ, обращенную к депутатам нашего парламента, воздержаться от речей о войне. Услышав такое от Октая Асадова я даже не поверил. Уточнил, оказалось, что это действительно его слова. Но я так и не понял, зачем ему нужно было играть ту же роль, что с армянской стороны играет первая леди этой страны Анна Акопян?!

Мы, вынуждены напомнить уважаемому спикеру нашего парламента, находимся с РА в разном положении. Армения оккупировала и удерживает под своим контролем 20% территорий нашей страны, а не наоборот. Удерживает уже более четверти века и планирует сохранить статус-кво как можно дольше. Что в этих условиях должен делать спикер страны, подвергшейся оккупации? На мой взгляд, уж точно не примерять на себя одежды «голубя мира».

Кроме того, официальный Баку всегда подчеркивал свое право на восстановление территориальной целостности Азербайджана любым путем, включая военный. Так почему же депутаты ММ не должны, согласно умозаключению Октая Асадова, говорить о войне?! Ответы на эти очевидные, я бы даже сказал риторические вопросы, рассуждая логически и теоретически, должен был бы знать сам Октай-муаллим. На практике же мы видим, что он слишком обуреваем желанием озвучивать громкие заявления, пытаясь доказать способность позиционировать в качестве самодостаточной политической фигуры. Чем все это заканчивается, мы все можем видеть.