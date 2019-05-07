Два журналиста Reuters освобождены в Мьянме

После длившегося более 500 дней тюремного заключения в Мьянме освобождены два журналиста информационного агентства Reuters, приговоренные к семилетнему тюремному сроку по обвинению в нарушении государственной тайны. Во вторник, 7 мая, Ва Лон и Кья Со Оо вышли из тюрьмы в Янгоне, подтвердило агентство. Досрочное освобождение стало возможным после президентской амнистии для более чем 6500 заключенных Русская Служба DW.

После выхода на свободу журналисты поблагодарили своих сторонников «во всем мире», принимавших усилия для их освобождения. 33-летний Ко Ва Лон также сообщил, что намерен продолжить профессиональную деятельность. «Не могу дождаться, когда пойду в свою редакцию», — указал он.

Главный редактор Reuters Стивен Адлер приветствовал освобождение «мужественных репортеров». По его словам, журналисты стали «символами большого значения свободы СМИ во всем мире».