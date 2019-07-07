Два венесуэльских НПЗ прекратили работу из-за отсутствия электричества

Два венесуэльских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), расположенных в северо-западном штате Фалькон, прекратили свою работу из-за проблем с подачей электричества. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Отключение света на обоих НПЗ. Проблема возникла в турбогенераторе», — заявил агентству сотрудник венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

Отмечается, что НПЗ «Амуай» и «Кардон» прекратили свою работу в ночь на воскресенье. По данным агентства, без электричества остаются и близлежащие населенные пункты.

В марте в Венесуэле произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света остались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на «американский империализм», Госдепартамент отверг эти обвинения.