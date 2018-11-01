Два самолета столкнулись в парижском аэропорту

Американский самолет задел крылом французский лайнер в парижском аэропорту «Руасси — Шарль-де-Голль», сообщает местная газета Parisien.

Инцидент произошел в среду, никто не пострадал.

Лайнер Air France покинул место стоянки и по пути к взлетно-посадочной полосе остановился. В это время самолет Delta Air прошел позади, задев его крылом.

Полет Air France был отменен, несостоявшийся рейс в Сен-Мартен перенесли на следующий день.

Французское бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) начало расследование.

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| 2018-11-01T02:36:25+00:00 1 ноября 2018, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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