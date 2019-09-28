Два представителя Азербайджана вышли в финал ЧМ по легкой атлетике

В столице Катара Дохе 27 сентября стартовал чемпионат мира по легкой атлетике.

Уже состоялся квалификационный этап в соревнованиях в тройном прыжке.

В этом состязании принимают участие два азербайджанских атлета – Назим Бабаев и Алексис Копельо. Но только один из них смог пробиться в финал.

Назим Бабаев в лучшей попытке прыгнул на 16,65 метра и с этим результатом занял XIX место.

Кубинский легионер Алексис Копельо занял VI место с результатом в 16,95 метра.

В соревнованиях по метанию молота украинский легионер Анна Скидан сумела выйти в финал. С результатом в 73.32 метра она заняла III место в группе.

Этот результат дал Скидан возможность принять участие в финальной стадии, которая состоится сегодня, 28 сентября. Представительница Азербайджана выйдет в IX ряду.

Отметим, что на чемпионате мира по легкой атлетике Азербайджан представлен четырьмя спортсменами. Помимо Назима Бабаева, Алексиса Копельо (оба — тройной прыжок) и Анны Скидан (метание молота), в соревнованиях примет участие Эванс Киплагат (марафон).(oxu.az)