Два ножа работы Фаберже из коллекции Кельхов выставили на продажу

Два ножа работы Карла Фаберже из коллекции Кельхов, которые недавно были обнаружены в частном собрании в Польше, выставлены на продажу, сообщил РИА Новости доктор наук на кафедре архитектуры Опольского политехнического университета Адам Шиманьский.

Историк надеется, что посуда вернется в Санкт-Петербург. «Было бы здорово, если бы эти предметы вернулись в Санкт-Петербург во дворец Кельхов. Они были и всегда будут связаны с историей этого города», — сказал он.

В интернете создан сайт с доменом Европейского союза, на котором представлены два ножа работы Фаберже. Речь идет о двух ножах для рыбных блюд, выполненных в неоготическом стиле из серебра.

Ранее Шиманьский обнаружил в частной коллекции в Польше два ножа для рыбы работы ювелира российского императорского двора Карла Фаберже. По его данным, это часть коллекции столового серебра, которую Фаберже сделал для семьи Варвары и Александра Кельх. Ранее коллекция считалась утраченной.

Шиманьский добавил, что много десятилетий эти ножи хранились в польской семье и были проданы в 2016 году польскому коллекционеру, который хочет сохранить анонимность.

Фаберже создал набор посуды, из которой происходят ножи, в 1900 году в Москве. Набор пропал сразу после революции 1917 года.

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