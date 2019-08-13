Два новых препарата дают надежду для больных лихорадкой Эбола

Ученые стали на шаг ближе к открытию первой эффективной методики лечения смертельной геморрагической лихорадки Эбола, после того как два потенциальных лекарства показали высокий уровень выживаемости в ходе клинических испытаний в Конго, сообщает Голос Америки.

Два экспериментальных препарата – REGN-EB3 компании Regeneron и моноклональное антитело mAb114 – были разработаны на основе антител, собранных у людей, выживших после заражения вирусом Эбола.

Теперь эти препараты будут предлагаться всем пациентам в Демократической Республике Конго, сообщили в Национальном институте аллергических и инфекционных заболеваний США.

Они показали «заметно лучшие» результаты на пациентах в клинических испытаниях четырех потенциальных препаратов, которые проводились во время второй крупнейшей по масштабу вспышки лихорадки Эбола в истории, продолжающейся второй год в ДРК.