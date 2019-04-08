Два месяца высоких ввозных пошлин обещают сбить цены на овощи

До 30 апреля 2019 года за каждый килограмм вывозимого из страны свежего или замороженного картофеля будет взиматься 1 доллар, а до 31 мая за каждый килограмм вывозимого из страны лука-шалота, белокочанной и краснокочанной капусты и др. будет взиматься 2 доллара таможенной пошлины.

Премьер-министр Новруз Мамедов подписал изменения в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин», утвержденную решением правительства номером 500 в ноябре позапрошлого года, говорится на сайте Кабмина. Причина – настигший рынок дефицит и рост цен. Местная продукция массово вывозится из страны, а ввести импортную дорого. Чтобы килограмм лука пересек границу страны, приходится платить пошлину в 60 гяпиков, картофеля – 15% от стоимости урожая.

«В последнее время наблюдается рост цен на лук, а также на картофель и капусту. Мы изучаем причины этого и можем сказать, что рост цен не носит искусственного характера. Мы планируем на два месяца применить экспортную пошлину на эти товары, чтобы снизить цены», — сказал по этому поводу министр экономики Шахин Мустафаев под занавес прошлой недели. Принятое решение фактически означает запрет на вывоз упомянутой продукции местных фермерских хозяйств.

В целом же этим решением министерство признает, что цены на продукцию растут из-за экспорта, приводящего к дефициту. Вместе с тем отмечается, что подорожание не является искусственным, но этот момент остается под вопросом, поскольку игроки рынка и его механизмы прикрыты тайной неизвестности. Но как отразится это решение на местном рынке? Из-за скудости информации государственных ведомств, сложно сказать что-либо однозначное о степени его эффективности. К тому же неизвестны объемы продукции, оставшиеся на внутреннем рынке.

На текущий момент торговые порталы не выставляют предложений о продажах местного лука и капусты – таких объявлений очень мало. При этом предложений об импорте заморского картофеля и лука даже больше чем достаточно. Картофель предлагают на экспорт более охотно. Согласно объявлениям на электронных торговых площадках, экспортная цена местного корнеплода колеблются в пределах 58-85 гяпиков ($0.34-$0.50).

Отсюда видно, что цены к весне растут. Средняя стоимость картофеля на столичных рынках достигает 1 маната за килограмм. При этом местный продукт не просто дороже импортного, его гораздо меньше на фоне изобилия импорта. Узнать происхождение товара у продавцов сложно, поскольку все они уверяют, что продают местный продукт. Но даже поверхностный взгляд на электронные торговые площадки рисует широкую географию ввоза. Оптовые поставщики предлагают нашим импортерам доставку картофеля из России, Украины, Казахстана, Египта.

В последнее время наблюдается подорожание в 3 раза розничных цен на лук, сказал в своей речи министр. Примечательно, что оптовые цены на овощ где-то в пределах $150 долларов за тонну — $0,15-0,17 за килограмм. К вопросу о том, откуда завозят лук в Азербайджан? Помимо появившейся официальной информации о поставках из Астрахани, на местных сайтах оптовых продаж можно увидеть массу предложений купить лук из Египта и Узбекистана. Иные продавцы на рынках утверждают, что продают узбекский лук, а местного днем с огнем не сыскать.

По данным Мустафаева, ведутся мониторинги, призванные отследить причинно-следственные обстоятельства резкого повышения стоимости лука на наших прилавках. Он также добавил, что наблюдается повышение цен на капусту, трехкратно возросла стоимость лука. Но это временное явление. Свежий местный лук и молодой картофель появятся в избытке на рынках уже в мае.