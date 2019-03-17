Два крупнейших банка Германии планируют слияние

Два крупнейших банка Германии — Deutsche Bank и Commerzbank – в воскресенье, 17 марта, официально подтвердили, что ведут переговоры о слиянии, сообщает агентство Reuters.

Громкая новость уже вызвала опасения профсоюзов из-за возможного сокращения тысяч сотрудников, а также дискуссию среди аналитиков о плюсах и минусах такого объединения.

Сейчас в Deutsche Bank и Commerzbank работают около 140 тысяч человек.

17 марта оба банка выпустили короткие заявления по результатам отдельных заседаний их правлений, в которых подтвердили проведение переговоров о слиянии.