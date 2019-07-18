Два контейнера вместо пяти: в столице начали сортировать мусор по упрощенной схеме

О том, что в стране необходимо внедрять раздельный сбор мусора, говорили много лет. Но как-то не верилось, что это в обозримом будущем случится. Однако свершилось. В Наримановском районе началось осуществление нового пилотного проекта по организации сбора, транспортировки и сортировки твердых бытовых отходов современными методами. Правда, если во многих развитых странах стоят 3-5 контейнеров для разных видов мусора, то у нас решили обойтись двумя. Оранжевые контейнеры предназначены для бумажного, стеклянного, пластикового, железного мусора и зеленые — для остального. Во дворах расклеили объявления о том, как теперь надо сортировать мусор, жильцам раздали соответствующие буклеты и по 5 пластиковых пакетов оранжевого и зеленого цветов.

В некоторых местах можно увидеть неподалеку от контейнеров работников коммунальных служб, вероятно, для просветительской работы с населением. Но на контейнерах все популярно написано, а проверять, что в пакетах каждого выбрасывающего мусор, они не в состоянии при всем желании.

По словам вице-президента Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдина Исмаилова, то, что около новых мусорных контейнеров дежурят работники соответствующих структур, вполне разумно. Он отметил #, что в течение месяца те должны объяснять жильцам, как нужно выбрасывать мусор по правилам. Но проблема в том, что они обычно ничего не объясняют.

«Например, в Швейцарии, если человек неправильно отсортировал мусор, ему приходится заплатить за это штраф. И там речь не о двух, а о пяти контейнерах с разными видами мусора. У нас решили начать с малого. Контейнеров для двух видов мусора в городе пока достаточно, если, конечно, население будет его нормально сортировать. Бумагу, картон, железо, стекло необходимо перерабатывать в больших объемах, чем это делается сейчас. Кстати, из вторичного сырья получаются дорожные плиты хорошего качества. Это намного выгоднее с экономической и экологической точки зрения, чем сжигать и закапывать мусор»,– сказал он.

Вероятно, наша столица решила пойти в этом плане по пути Подмосковья. Об этом # сказал председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. По его словам, на сегодняшний день, это эксперимент, и о том, каковы будут его итоги пока говорить очень рано, ведь он только начался. Все зависит от уровня культуры населения и от просветительской работы.

«Конечно, при таком подходе к сортировке мусора населением, его придется сортировать еще раз в сортировочных цехах, но делать это будет проще, чем ранее. К тому же, если такие цеха, как в Европе, ликвидировать, многие люди останутся без работы»,– считает он.

Впрочем, как говорит Н.Агаев, железо и пластик и так собирают отдельно и сдают за плату люди, которым важна любая, даже самая небольшая сумма, так что такой вид мусора в мусорных контейнерах не задерживается.

Что касается своевременного вывоза мусора, то эксперт рассказал о том, что согласно одному из стартапов, на мусорные контейнеры можно прикреплять специальные датчики, которые, когда баки будут заполнены мусором, будут подавать в мусороуборочные машины сигнал. Что-то подобное было бы весьма полезно, так как сейчас, судя по вони, которая исходит от мусорных баков и тому, что они переполнены, мусор вывозят гораздо реже, чем должны.

Эколог Тельман Зейналов заявил #, что, вероятно, те, кто занимаются осуществлением проекта по сортировке мусора, решили, что распределять разные виды мусора по пяти контейнерам нашему населению с непривычки будет сложно, и это мало кто в итоге будет делать.

«На мой взгляд, закупка и установка новых контейнеров – вообще выбрасывание государственных денег на ветер. Логичнее было бы, чтобы предприятия, занимающиеся вторичной переработкой стекла, пластика, бумаги и железа, создавали по районам свои пункты приема, куда бы граждане сдавали такие отходы за небольшую плату. Тогда у них был бы стимул сортировать мусор. Что касается других отходов, в частности пищевых, то из них можно получать, например, биогаз и удобрения. Прямо во дворе дома можно сделать углубление, поместить туда специальную бочку, в которую жильцы складывали бы органический мусор. В бочку нужно провести трубку для отвода газа, который будет выделять гниющий мусор. На осуществление вышеописанного каких-то больших затрат и усилий не требуется»,–говорит эксперт.

Эколог Фикрет Джафаров заявил #, что, вероятно, те, кто осуществляют проект, решили, что самое важное отделить так называемый сухой мусор от влажного. В общей куче мусор перебирать куда сложнее, к тому же при сжигании пластик выделяет вредные вещества и плохо горит.

«Цель установки новых контейнеров – облегчить сепарацию мусора. В развитых странах стоят отдельно контейнеры для стекла, бумаги и картона, пластика, железа и пищевых отходов. Но там переработка мусора развита хорошо, а у нас слабо. В Азербайджане есть предприятия, перерабатывающие металл. Из переработанного картона делают, например, клетки для куриных яиц. Но надо увеличивать объемы вторичной переработки мусора»,–сказал Ф.Джафаров.

Руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев рассказал о том, что вначале обсуждалась идея установки пяти контейнеров для разного мусора, но затем решили упростить задачу, по крайней мере, пока.

«Можно, конечно, приучить население складывать мусор по пяти разным пакетам, но возникает вопрос, как его потом вывозить? Ведь делать это придется разными машинами или машинами с пятью секциями.

Особое внимание должно уделяться сортировке и вторичной переработке пластика, ведь этот мусор не разлагается столетиями, а разлагаясь, отравляет все вокруг. Доля содержания пластика в мусоре за последние годы увеличилась с 5,8 до 25-30%, и это большая цифра. Наряду с переработкой пластикового мусора надо принимать меры по сокращению его использования, например, сделать, наконец, пластиковые пакеты в магазинах платными»,– отмечает он.

И.Мустафаев подчеркнул, что необходимо просвещать население о необходимости сортировки мусора. По мнению эксперта, стоит давать небольшие гранты различным НПО, чтобы они вели агитацию населения. Большой вклад в информированность населения могут внести и СМИ, освещая этот вопрос.

В целом, эксперты настроены положительно, а ответственные за проект, едва он стартовал, уже рапортуют о положительных результатах. Однако делать какие-то выводы пока слишком рано, ведь определенной части населения сложно даже донести мусор до мусорки, не то, что его сортировать, пусть и по упрощенной схеме.