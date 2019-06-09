Два факультета МГУ закрыли на карантин из-за кори

В Москве Институт Азии и Африки МГУ оказался закрыт из-за эпидемии кори, сообщает РИА «Новости».

В пятницу, 7 июня, карантин по кори был введен на факультете журналистики, который также находится в центре Москвы на Моховой улице.

Отмечается, что Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая заболевания.

До этого на факультете журналистики МГУ перенесли день встречи выпускников с целью предупреждения распространения кори среди студентов и сотрудников.

Карантин был введен в связи с регистрацией случая кори у сотрудника университета.