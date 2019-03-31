Два человека застрелены на избирательном участке в Турции

Два человека стали жертвами стрельбы на избирательном участке в ходе проведения муниципальных выборов в Турции. Как сообщает агентство DHA, в воскресенье, 31 марта, в восточно-турецком городе Малатья произошло столкновение двух групп. Один из участников потасовки выхватил пистолет и застрелил своих противников. Стрелявший задержан.

Лидер небольшой оппозиционной «Партии благополучия» Темель Карамоллаоглу сообщил в Twitter, что погибшие являлись наблюдателями от его партии. Они пытались помешать открытому голосованию, и были за это убиты, пишет DW.

Муниципальные выборы проходят одновременно во всех 81 провинциях Турции. Около 57 миллионов граждан страны выбирают мэров, общественные советы и других муниципальных политиков. Безопасность обеспечивают  более  полумиллиона правоохранителей.

| 2019-03-31T17:27:19+00:00 31 марта 2019, 17:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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