Два человека пропали без вести в результате ливней и наводнений на юге Франции

Затяжные ливни на юге Франции привели к наводнениям, в результате которых пропали без вести два местных жителя, не менее двух тяжело пострадали. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция France Info, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, один из пропавших без вести упал в бурный поток в департаменте Вар во время эвакуации спасателями, так как их лодка перевернулась. Второй был сбит потоком воды, когда вышел из дома — найти его не удалось.

В городе Кань-сюр-Мэр (департамент Приморские Альпы) трем десяткам спасателей удалось спасти попавшего под обвал 78-летнего местного жителя.

| 2019-11-24T13:28:26+00:00 24 ноября 2019, 13:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss