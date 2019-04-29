Два американских эсминца пересекли Тайваньский пролив

Два американских эсминца прошли через Тайваньский пролив, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Пентагон.

«Транзит судов через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», — приводит агентство заявление Тихоокеанского флота США.

По данным агентства, в операции были задействованы эсминцы «Уильям Лоуренс» и «Стетхэм».

В последнее время на фоне непростых торговых переговоров США и Китая американские корабли и военные самолеты неоднократно следовали через Тайваньский пролив, что вызывало протест Пекина.