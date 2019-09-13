Дутерте заявил, что не допустит на территорию страны «иностранные войска

Филиппинский президент Родриго Дутерте заявил, что никакой стране не будет позволено размещать ядерное оружие на Филиппинах для обеспечения безопасности островного государства, его слова передает газета Manila Bulletin.

Ранее Дутерте уже заявлял, что признает Договор о взаимной обороне с США 1951 года, но при этом не допустит установки американских ракет на территории страны. По его словам, размещение вооружений на филиппинской территории является нарушением конституции. Кроме того, он подчеркивал, что не допустит на территорию страны «иностранные войска, не только Америки».