Дуров обвинил власти России в попытке взлома Telegram-аккаунтов журналистов

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил власти России в попытке взлома аккаунтов четырех журналистов, освещавших протесты против строительства храма в Екатеринбурге. «К счастью, все попытки завершились неудачно благодаря двухэтапной верификации», написал Дуров в своем Telegram-канале в субботу, 25 мая. Инциденты служат «напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить личное пространство своих граждан», отметил основатель мессенджера.

Ранее в этот же день о попытках взлома своих аккаунтов в Telegram сообщили несколько человек, среди которых — сотрудники интернет-издания Meduza, уральского издания Ura.ru и интернет-портала Znak.com.

Массовые акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга начались 13 мая. После трех дней протестов, сопровождавшихся задержаниями и арестами демонстрантов, президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей города по поводу возведения храма. До окончания опроса строительные работы в сквере были приостановлены, передает Deutsche Welle.

Согласно обнародованным 22 мая результатам соцопроса ВЦИОМ, 74 процента жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма Екатерины на Октябрьской площади. Только каждый десятый респондент считает его возведение в сквере допустимым. Однако мэр Екатеринбурга Александр Высокинский раскритиковал публикацию результатов исследования ВЦИОМ, подчеркнув, что решающее значение будет иметь лишь опрос, который в настоящее время готовят городские власти.