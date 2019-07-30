Дурацкими назвал угрозы Трампа французский министр

Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом назвал «абсолютно дурацкими» угрозы президента США Дональда Трампа ввести налог на французское вино после решение Парижа о «цифровом налоге», сообщает РИА Новости.

В середине июля французский парламент окончательно принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний. Речь идет о таких компаниях как Amazon, Apple, Facebook и Google. В пятницу Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.

«Третий раз президент США угрожает ввести налог… Мы посмотрим, сделает ли он это сейчас… Но это такие политические и экономические дебаты абсурдны, когда говорят, вы вводите налог GAFA — мы ведем налог на ваши вина. Это абсолютно по-дурацки. Почему? Потому что мы вводим налог GAFA, поскольку они (компании – ред.) получают огромную прибыль – миллионы или миллиарды долларов. Они отправляют к нам работать людей, и нет причин, по которым они бы не платили налоги. С вином абсолютно другая история. Это коммерческий обмен», — сказал министр в эфире телеканала BFMTV.