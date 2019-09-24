Дуда считает, что американские войска в Польше позволят избежать войн

Президент Польши Анджей Дуда считает, что американские войска в Польше позволят избежать войн.

«Нам больше всего нужен мир, и все мы верим, что агрессии не будет, потому что эти войска здесь присутствуют. Я глубоко верю, что это лучший путь, чтобы предотвратить новые военные конфликты. Трамп понимает и внимательно смотрит на безопасность в нашей части мира. Адекватная реакция с нашей точки зрения – присутствие союзнических войск», — сказал Дуда журналистам в Нью-Йорке.

При этом польский президент считает, что инвестиции в инфраструктуру для американских войск пойдут его стране на пользу. «Я не вижу проблемы в том, чтобы мы как государство инвестировали в инфраструктуру на нашей земле. Это инвестиции, которые мы реализуем в Польше. Это, можно сказать, есть модернизация военного потенциала», — сказал он.