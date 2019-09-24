Дуда считает, что американские войска в Польше позволят избежать войн

Президент Польши Анджей Дуда считает, что американские войска в Польше позволят избежать войн.
«Нам больше всего нужен мир, и все мы верим, что агрессии не будет, потому что эти войска здесь присутствуют. Я глубоко верю, что это лучший путь, чтобы предотвратить новые военные конфликты. Трамп понимает и внимательно смотрит на безопасность в нашей части мира. Адекватная реакция с нашей точки зрения – присутствие союзнических войск», — сказал Дуда журналистам в Нью-Йорке.
При этом польский президент считает, что инвестиции в инфраструктуру для американских войск пойдут его стране на пользу. «Я не вижу проблемы в том, чтобы мы как государство инвестировали в инфраструктуру на нашей земле. Это инвестиции, которые мы реализуем в Польше. Это, можно сказать, есть модернизация военного потенциала», — сказал он.
Ранее президенты Польши и США подписали в Нью-Йорке Совместную декларацию о военном сотрудничестве.(РИА Новости)
| 2019-09-24T09:48:15+00:00 24 сентября 2019, 11:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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