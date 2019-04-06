Дуайт Йорк: Не думаю, что МЮ сможет остановить Месси

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк оценил шансы команды против «Барселоны» в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Не думаю, что мы можем остановить Месси. Нужно концентрироваться на своей игре. Надо провести почти идеальный матч, чтобы обыграть «Барселону». Мы знаем, что Месси, пожалуй, лучший футболист мира в своем поколении. И с таким настроем всегда тяжело.

Но если мы сыграем как команда, сыграем на уровне своего потенциала, мы можем иметь преимущество даже с учетом величия Месси. Конечно, в таких матчах нужна удача. Если она будет с нами, я не вижу причин, почему «МЮ» не может выйти победителем», — сказал Йорк сайту клуба.