ДТП в регионе Азербайджана, есть погибший

В Сабирабадском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 1, пострадали 2 человека.

Как передаёт Report, авария была зарегистрирована на участке дороги Алайан-Ширван, проходящем по территории села Ханкечен.

Автомобиль марки Mercedes вышел из-под управления и съехал с дороги. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили жители района Фарзалиев Самеддин Ибрагим оглу (1984-го года рождения), Ахмедова Хатира Аслан гызы (1964-го года рождения) и Ахмедова Севда Закир гызы (1968-го года рождения).

Пострадавшие были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. С.Фарзалиев скончался в больнице. Двое других были помещены в отделение травматологии.

По факту ведётся расследование.