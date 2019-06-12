ДТП со смертельным исходом на территории Сабаильского района Баку

Ночью на территории Сабаильского района Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает АПА, автомобиль марки BMW, ехавший на высокой скорости по дороге Биби-Эйбат, врезался в рекламный щит. После этого автомобиль загорелся.

В результате аварии в больницу с различными травмами был доставлен 28-летний пассажир Искендеров Кямран. По сообщению Минздрава, состояние его остается тяжелым.

Водитель автомобиля Раджабов Асадага Надир оглу (1989 г.р.) скончался на месте происшествия. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины аварии.

| 2019-06-12T10:26:13+00:00 12 июня 2019, 11:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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