ДТП на трассе Гала-Пираллахы: 11 пострадавших

В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Report, инцидент произошел утром 7 октября на трассе Гала-Пираллахы (около магазина Zirə Bolmarket).

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила в 3-ю городскую клиническую больницу 11 человек с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили в больнице, 9 из 11 пострадавших были отпущены на амбулаторное лечение после оказания первой помощи, лечение двух других продолжается в больнице. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Угрозы их жизням нет.