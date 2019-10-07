ДТП на трассе Гала-Пираллахы: 11 пострадавших

В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Report, инцидент произошел утром 7 октября на трассе Гала-Пираллахы (около магазина Zirə Bolmarket).

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила в 3-ю городскую клиническую больницу 11 человек с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили в больнице, 9 из 11 пострадавших были отпущены на амбулаторное лечение после оказания первой помощи, лечение двух других продолжается в больнице. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Угрозы их жизням нет.

| 2019-10-07T10:38:50+00:00 7 октября 2019, 12:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss