Друзья рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме

Находящийся в тюрьме Джулиан Ассанж подавлен, но не сломлен, заявил главный редактор сайта Wikileaks Кристин Храфнссон, сообщает РИА Новости.

«Он очень сильный человек. Он будет бороться. Он знает, что не виновен, что не делал ничего плохого», — сказал он.

По мнению Храфнссона, все, что сейчас происходит с основателем Wikileaks, нельзя назвать правосудием.

«Я был шокирован увидеть моего друга — интеллектуала, издателя, журналиста, человека который изменил своей работой мир журналистики — сидящего в тюрьме усиленного режима», — рассказал главный редактор Wikileaks.

Также Ассанжа посетила в тюрьме Белмарш его подруга, актриса Памела Андерсон.

Она призналась, что ей было тяжело увидеть друга за решеткой.

«Он не должен находиться в тюрьме усиленного режима, он не совершал насильственных действий, он невиновен. У него нет доступа к библиотеке, компьютеру, он полностью отрезан от информации. Он не может даже поговорить с детьми», — сказала актриса.

Она призвала поддерживать Ассанжа всеми доступными способами.