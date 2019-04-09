Дружба дружбой, а делать скидку на газ Кремль не стал…

Во вторник состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. В рамках визита, страны договорились о сотрудничестве по широкому спектру, но по острым темам добиться договоренностей сторонам так и не удалось.

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, президент России сказал, что Россия и Турция собрались совместно производить военную технику.

«Мы вполне можем выйти на совместные разработки и совместное производство высокотехнологичной военной техники»,- сказал Путин.

Глава российского государства напомнил, что у Анкары и Москвы есть огромный опыт в сотрудничестве в строительной сфере. В частности, турецкие компании принимали участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В свою очередь, президент Турции, говоря о закупках С-400, подчеркнул, что «покупка российской зенитной ракетной системы С-400 является суверенным правом Турции, и никто не может требовать от Анкары отказаться от комплекса».

«Мы уже подготовили дорожную карту по реализации сделки по С-400, сделали соответствующие шаги, все уже закончено. И после этого кто-то будет выступать против нее, призывать отказаться от соглашения, не признавать наше мнение? Если мы уже договорились и подписали это соглашение, естественно, мы будем продолжать двигаться дальше. Это наше суверенное право, это наше решение, никто не может требовать от нас отказаться от него»,- сказал Эрдоган.

Нужно отметить, что данный визит Эрдогана состоялся на фоне ухудшения отношений Анкары с Вашингтоном, а также проигранных муниципальных выборов в крупных городах. Внешнеполитическая активность президента Турции, которая перманентно давала положительные результаты во внутренней политике, перестала работать и влиять на ситуацию.

Похолодание в отношениях Турции и США тема не сегодняшнего дня. Они портились институционально на протяжении долгого времени, начиная еще с далекого 2003 года, когда США объявили об операциях в Ираке.

Кульминацией кризиса в отношениях стал июль 2015 года, когда Анкара обвинила Вашингтон в путче, из-за того, что те не отдали лидера мусульманской оппозиции Фетуллаха Гюлена. Отдельный многоэтажный котел вскипает и на сирийском треке. В каких-то вопросах позиции Турции и США совпадают, например, в том, что Асад должен уйти, а вот вопрос курдов, является камнем преткновения.

Параллельно, за это время Эрдоган смог добиться улучшения отношений с Россией, но затем был сбит российский самолет и дело чуть не дошло до вооруженных столкновений, а сейчас уже закупаются российские зенитные установки С-400. В защиту проводимой политики Эрдоган говорит, что это — «суверенное право» страны. Возможно, он и прав, но дело в том, что Турция является членом НАТО и, несмотря на то, что данный альянс является военно-политическим союзом, он в себе носит и экономический подтекст, такой как продажа оружия.

По сути, эта организация — рынок продажи странам-членам в основном американского оружия, а где есть американское оружие, там и военные инструкторы и политическое влияние. США на первоначальный шантаж, а именно так в Вашингтоне пытались представить желание Эрдогана закупить С-400, предложили системы Patriot. Правда, американцы не соглашались отдать технологии и наладить производство хоть каких-то деталей данной системы, в то время как Россия предложила совместно производить С-400.

Принимая во внимание то, что США для Турции важнее во всех компонентах, чем Россия, Вашингтон не отступился и в итоге лишил Турцию права получить самолеты F-35, в разработке которых было и турецкое финансирование. Как говорится, хотели зениты, остались без самолетов.

Эрдоган стал заложником своих маневров между Вашингтоном и Москвой, в итоге, когда одна из сторон не идет на поводу, приходится сближаться с другой, но и тут не все просто. Москва не может решить и не помогает Анкаре в курдском вопросе в Сирии. Курды — это вотчина США, и даже сам Асад с ксировскими военными не рискнет атаковать их. С другой стороны, Кремль при всей своей мощи не способен убедить Тегеран и Дамаск в том, чтобы те пошли на курдов, а потому Эрдогану придется либо идти на таран в Манбидже и других территориях, либо же вновь договариваться с США.

Данная сложная внешнеполитическая ситуация конвертируется и на внутреннюю политику. Надо отметить, что экономическая ситуация в Турции в плачевном состоянии, и именно это сыграло ключевую роль в муниципальных выборах. Результаты выборов больно ударили по имиджу правящей партии и по Эрдогану лично, так как он практически проиграл «святая святых» — Стамбул.

В таких условиях турецкому лидеру нужна была хоть какая-то маленькая внешнеполитическая победа, например, договоренность по ценам на газ, чтобы затем использовать ее во внутренней политике. Но и тут чуда не произошло. Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой рассказал о споре с Анкарой по цене на газ, и что «Газпром» и Турция не могут найти компромисс по этому вопросу.

«Что касается энергоносителей — они формируются рыночным способом. Таковы цены на рынке, они не назначаются «Газпромом» в директивном порядке. И здесь есть вопросы, есть проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям, «Газпром» предлагает другие решения»,- сказал Путин.

Тем самым глава России свел на нет данный визит Эрдогана, а разговоры о закупках каких-то «железок» для простого турецкого обывателя и фермера, которые сильно зависят от цен на газ — это пустой звон, как бы красиво он не звучал. Причем как бы не пытались в России держаться молодцами, а ремни приходится затягивать все туже и туже, и делать скидку за дружбу Кремль не стал. Поэтому данный визит Эрдогана, можно расценивать, как неудавшуюся попытку исправить ситуацию.