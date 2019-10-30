Друг Трампа назвал Илона Маска отрицательным героем для молодежи

Член правления Facebook и советник президента США Дональда Трампа Питер Тиль заявил, что Илон Маск — негативный герой, потому что ему настолько трудно подражать, что молодые люди даже не пытаются, передает CNBC.

Он утверждает, что если спросить у молодого человека, почему он не стремится стать таким как Илон Маск, то он ответит: «Это слишком сложно, я не смогу добиться подобного».

«Илон — контрпример», — сказал Тиль, сравнивая его с бывшим генеральным директором Apple Стивом Джобсом, которого считает единственным великим новатором.(Газета.ру)