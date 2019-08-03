ДРСМД на двусторонней основе уже давно изжил себя

О расширении военного сотрудничества между Ираном и Россией, а также выходе России и США из ДРСМД, рассказал в интервью #, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, Член Экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

— Иран и Россия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества. Как Вы оцениваете данное соглашение? Приведет ли оно к обострению между сторонами?

— Если Вы имеете в виду такую сторону, как Запад, то обострение между Россией и Ираном с одной стороны и Западом, с другой уже имеется. При этом ситуация обострена настолько, что речь уже идет не об усилении степени обострения, а об управлении отношениями в ходе вот этих «обостренных» отношений. То есть, «красные линии» уже обозначены, в том числе и в ходе военных российско-натовских переговоров в Баку, «правила игры» конфликтных отношений обозначены. Поэтому, какое-либо сближение официальных Москвы и Тегерана уже никаким образом не повлияет на создавшуюся военно-политическую обстановку в мире, на Ближнем и Среднем Востоке.

Более того, Россия долгое время шла на поводу у США, НАТО и Израиля в вопросах выстраивания своих отношений с Ираном, в особенности в военной сфере. Официальная Москва весьма продолжительное время надеялась на благоразумие своих западных партнеров в сфере построения международной системы безопасности, установлении прочного мира на мировой арене, в том числе на постсоветском пространстве, а также на Ближнем и Среднем Востоке.

Однако действия США и НАТО в Ливии, Сирии, и в отношении Ирана привели официальную Москву к необходимости набраться мужества и противодействовать этим могущественным субъектам в целях укрепления мира и международной стабильности. А такое противодействие невозможно без взаимодействия с другими государствами, которые также заинтересованы, или вынуждены, противостоять агрессивным выпадам США и его ближайших союзников. Именно поэтому в настоящее время началось сближение России и Ирана в военной сфере, и оно будет продолжаться, несмотря ни на какое давление со стороны официального Вашингтона и его сателлитов.

— В эти дни США и Россия приостановили соглашения ДРСМД, правда, Вашингтон первым решил выйти из данного соглашения. С чем это связано? И что стоит ожидать дальше?

— Это связано, прежде всего, с тем, что с военной точки зрения, ДРСМД не отвечает интересам ни США, ни России. Начиная с 2007 года, официальная Москва придерживалась исполнения обязательств по Договору, только исходя из политических соображений. Напомню, что именно 12 лет назад – в 2007 году, тогда еще начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский заявил, что официальная Москва может в одностороннем порядке выйти из советско-американского РСМД.

По словам Юрия Николаевича еще с 2007 года, многие страны разрабатывают и совершенствуют ракеты средней дальности. Россия, к сожалению, выполнив Договор о РСМД, потеряла многие системы такого оружия, которые были уникальны. А ведь именно США, развертывая ПРО у границ Российской Федерации, стали разрабатывать именно такие ракеты в нарушение вышеназванного договора. Кроме этого, на практике получалось, что среди всех ядерных держав, как официальных (включая Китай, Великобританию и Францию), так и неофициальных (Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) только одна Россия не занималась производством и изготовлением ракет средней и меньшей дальности.

Поэтому Договор о РСМД на двусторонней основе уже давно изжил себя. Существует необходимость его заключения на многосторонней основе. Кроме этого, в настоящее время уже невозможно выстроить систему международной ядерной безопасности только на основе договоренностей между Россией и США. Скорее всего, это происходило вследствие выработанной привычки, когда США и СССР были ведущими ядерными державами.

В настоящее время любые договоренности должны происходить на многосторонней основе. Прежде всего, с участием ВСЕХ постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые как раз и являются участниками официального «ядерного клуба». И потом уже, с участием других ведущих стран мира, в первую очередь, обладающих, пусть и не на официальной основе, ядерным оружием.