Дрогба поддержал Чеха

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба в социальной сети обратился к голкиперу «Арсенала» Петру Чеху, с которым он выступал в стане синих. Ранее чешский голкипер заявил, что завершит карьеру по окончании сезона.

«Я люблю тебя, легенда. Самый успешный вратарь в премьер-лиге. Я уверен, что займёт много времени, прежде чем кто-то другой побьет рекорд по количеству сухих матчей. Мне больно видеть тебя в слезах. Я знаю, как сильно ты хотел выиграть этот трофей, чтобы закончить свою карьеру на пике. Мерси, мой герой, — написал Дрогба в «инстаграме».

Отметим, что вчера Чех в последний раз сыграл за «Арсенал», который в финале Лиги Европы проиграл «Челси» (1:4).