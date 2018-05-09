Drive.ai запустит беспилотное такси в 2018 году

В США летом 2018 года начнётся пилотный проект внедрения технологии беспилотного такси от компании Drive.ai. Специализированные автомобили будут перевозить обитателей делового района Hall Park в городе Фриско (штат Техас) совершенно бесплатно.

Разработчики намерены запустить по дорогам населённого пункта беспилотные фургоны. Cначала автомобили смогут доставлять пассажиров к магазинам или ресторанам. Воспользоваться услугами данного вида общественного транспорта можно будет, скачав специальное приложение. Авторы идеи подчёркивают, что во время тестового периода, помимо пассажира в салоне будет находиться водитель, который, в случае появления неисправности, сможет перевести машину на ручное управление

 

63 просмотров
| 2018-05-09T15:20:28+00:00 9 мая 2018, 16:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

По теме