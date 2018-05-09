Drive.ai запустит беспилотное такси в 2018 году

В США летом 2018 года начнётся пилотный проект внедрения технологии беспилотного такси от компании Drive.ai. Специализированные автомобили будут перевозить обитателей делового района Hall Park в городе Фриско (штат Техас) совершенно бесплатно.

Разработчики намерены запустить по дорогам населённого пункта беспилотные фургоны. Cначала автомобили смогут доставлять пассажиров к магазинам или ресторанам. Воспользоваться услугами данного вида общественного транспорта можно будет, скачав специальное приложение. Авторы идеи подчёркивают, что во время тестового периода, помимо пассажира в салоне будет находиться водитель, который, в случае появления неисправности, сможет перевести машину на ручное управление

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