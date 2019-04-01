Драма Шювяна Инамова: какой артист прозябает!

«Моя жизнь прожита зря. Я неудачник. Не в той стране родился», — шептал Шювян Инамов. Он с грустью читал сообщения о том, как в одной желто-синей стране на президентских выборах победил артист Квартал Зеленкин. Шювян страдал неимоверно. Ведь он тоже, как и Зеленкин, начинал свой путь в Клубе Заученных Шуток. Он даже чемпионом столетия в КЗШ был. А еще, Щювян долгие годы пародировал градоначальника, не понимая, что люди больше смеются над его кривляниями, а не над текстом, так сказать, шутки. А еще Шювян был гармоничен в образе дворового бездельника. Да и вообще, кого только не играл Шювян! Он даже напяливал на себя лицо нетрадиционной сексуальной ориентации. Искусства ради, так сказать. И что в итоге? За все эти страдания и кривляния Шювян не получил даже кресла депутата парламента южного города, даже завалящегося поста какого-нибудь чиновника!

Да о чем можно говорить, если в телеканализацию южного города Шювяну приходилось пробиваться с боем, сетованиями и жалобами. Да, он был очень убедителен в роли просителя на недавней встрече с главой государства. Шювян тогда жаловался на разнообразных руководителей телеканализации, сетовал на их выкрутасы. А еще, он вымаливал государственную награду для своего брата. Именно так Шювян понимал смысл встречи деятелей культуры с руководителем страны.

Теперь ему звонили уже сами руководители телеканализации. Многие, даже что-то вроде очереди образовалось. Казалось бы, Шювян должен быть счастлив. Он и был счастлив, пока не узнал о том, чего добился Зеленкин. Квартал же, стартовав позже Инамова, в итоге добился гораздо большего. У него были и концерты по всей стране и за ее пределами, и высокие рейтинги шоу в телевизоре и, как итог всего этого, множество недвижимости, денег на банковских счетах. То есть , ровно все, о чем мечтал Шювян, но чего никак не мог добиться!

И вот теперь, он узнал, что этот самый Квартал не только набрался наглости выдвигаться на пост президента своей страны, но и победил в первом туре! Как тут не закручиниться Инамову?! Он был на пути к потери инама, то есть веры, в самого себя. Нет-нет, да и закрадывалась мысль сменить прическу, оставив оселедец, отрастить длинные усы, надеть шаровары и уехать в волшебную страну, где артист может стать главой государства. Пришлось бы, правда, и имя поменять. На Ганьбу Скоромошенко например. В общем, мучительные сомнения раздирали душу Шювяна.

Гораздо проще и комфортнее себя чувствовал Весельчак Му, который начинал в Инамовым в КЗС. Он давно получил от жизни все! И высокую государственную награду, и большие деньги. А все почему? Потому, что Весельчак многие годы вел интеллектуальную передачу, смысл которой сводился к многодневной философской беседе лиц разного пола и возраста, коим, по правилам действа, запрещено было отрывать глаза от замочной скважины. Это вам не «Войну и мир написать». Это будет даже посильнее «Фауста» какого-то немецкого Гете.

Шювян такого хау-ноу не изобрел. Он старался, но его хау-ноу было качеством ниже того, что впаривал жителям южного города Весельчак Му. О том, чтобы выдать продукт, сопоставимый с тем, что изготавливал долгие годы Квартал Зеленкин, Шювян даже не помышлял. Он предпочитал выдавать минимум, требуя по максимуму. Естественно, у него не получалось. Естественно, он страдал. Тихо так страдал, кулуарно. Предпочитая сетовать на не признанность собственного гения в узком кружке сочувствующих. Не поднимать же ему шювян из-за победы Зеленкина! Проще было убеждать себя в том, что все дело в том, что Инамов родился не в той стране. «Какой артист прозябает!», почти цитировал он одного римского императора, жизненному финалу которого, Шювян, впрочем, не завидовал.