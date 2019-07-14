Доживем до воскресенья

В предстоящее воскресенье, 21 июля, в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду. От их результата зависит будущее этой страны. Причем, даже , пожалуй, в большей степени, чем от президентских выборов, победу на которых одержал шоу-мен Владимир Зеленский. Естественно, что нет недостатка в прогнозах. Так, согласно результатам опроса, который провела компания Info Sapiens (бывшая GfK Ukraine), в ВР могут пройти пять политических партий.

Отмечается, что 57% взрослого населения Украины, скорее всего, пойдут голосовать 21 июля и оценивают вероятность участия в выборах на 7-10 по 10-балльной шкале. Согласно полученным данным в Раду проходят такие партии: «Слуга народа» (43,4% опрошенных от тех, кто планирует прийти на выборы и 45,2% от тех, кто определился с выбором); «Европейская солидарность» (9,7 % и 10,1%);»Оппозиционная платформа — За жизнь» (8,9% и 9,3%);»Батьківщина» (8,1% и 8,4%);»Голос» (7,6% и 7,9%).

Все это говорит о том, что популярность Зеленского и его партии уже начинает падать. Иначе и быть не могло. Хотя бы потому, что, как уже заявляли украинские эксперты партии, «Слуга народа» не существует. Так, к примеру, считает известный украинский адвокат Алексей Шевчук. «Существует партия, купленная на коленках у господина Качуры. Вероятнее всего, это он ее продавал. То есть такая информация существует, и называется она «Партия решительных перемен». Потом она переименовывалась в партию «Слуга народа»,- утверждает он.

Но даже не это самое главное. Куда более важно то, что Владимир Зеленский уже успел совершить массу шагов, которые, мягко говоря, отрезвили многих из тех, кто за него голосовал на выборах главы государства. К примеру, все более очевидным становится то, что Зеленский не является самостоятельной в принятии решении фигурой. Украинские СМИ пестрят фотографиями, на которых Зеленскому постоянно что-то нашептывает в ухо руководитель Администрации президента Андрей Богдан.

Тот самый, который был адвокатом олигарха Игоря Коломойского. Тот самый, о котором украинская пресса пишет, что он причастен к оффшорам, которые провернули несколько кредитных афер на сотни миллионов гривен, имеет поместье в Конча-Заспе и много земли в Киевской области. Говоря конкретнее, об этом говорится в журналистском расследовании «Наших грошей с Денисом Бiгусом».

Кроме того, Зеленский объявил, что в этом году в Украине не будет военного парада в честь Дня Независимости. Идею парада Зеленский назвал «недешевой» и предложил вместо этого выделить 300 млн. грн. на премии всем украинским военным — от курсантов до офицеров и бойцов, выполняющих задачи в зоне ООС.

Это предложение вызвало ожесточенные споры в украинском обществе. К примеру, на идею Зеленского отреагировал его предшественник Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер партии Европейская солидарность. По его словам, лишать украинский народ возможности отдать почет и уважение армии «было бы недальновидно».

Кроме того, давно и активно играющий собственную игру премьер-министр Украины Владимир Гройсман также высказался за проведение парада 24 августа. В то же время он поручил министру финансов и министру обороны «подсчитать стоимость проведения парада и источники финансирования». В целом, критики решения Зеленского заявляют, что военный парад нужен для демонстрации врагу, что Украина не капитулировала. И они рассматривают это предложение Зеленского, как часть его планов, ведущих к реваншу про-российских сил.

Они, эти про-российские силы, вовсе и не думают скрывать своих планов. Особо активничает Виктор Медведчук, являющийся кумом президента РФ Владимира Путина. Он активно скупает телеканалы, соучаствуя в откровенной информационной войне России против Украины. Он преспокойно летает в РФ и встречается с премьер-министром этой страны Дмитрием Медведевым, демонстрируя все это на своих телеканалах, как то, чем стоит гордиться.

При этом уже очевидно, что он станет депутатом ВР. Ведь, Медведчук баллотируется в Верховную Раду в списке партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» под проходным номером три. О том, кто такой господин Медведчук уже успел поведать аналитик, в прошлом советский разведчик и однокурсник Путина из института КГБ Юрий Швец. По его словам, Виктор Медведчук — это агент КГБ со студенческих времен под оперативным псевдонимом «Соколовский» и человек, получивший новые возможности с тех пор, как стал кумом президента РФ Путина.

«На территории Украины он заменяет собой все резидентуры спецслужб РФ… Они Кремлю не нужны, пока в Украине есть Медведчук. Он выполняет колоссальный объем агентурной работы. Это источник важнейшей политической информации о ситуации в стране. Причем, учитывая круг его связей, это ценная информация», — отметил он. И вот такой человек пройдет в ВР и проведет с собой немалое число людей, которые будут голосовать так, как им прикажет кум Путина.

И еще. Вовсю активизировался советник беглого президента Украины Виктора Януковича, бывший заместитель главы администрации президента Андрей Портнов. Он уже празднует победу и угрожает своим политическим оппонентам. Как раз тем, чьи имена вызывали ненависть и злобу в России. «Ровно через неделю в стране полностью изменится политический ландшафт и, несмотря на все еще живущие в головах образы Парубия и Геращенко в президиуме парламента, Пашинского в комитете по безопасности, Супрун и Омеляна в правительстве, уже можно полностью сменить пластинку. Этих людей на прежних местах мы уже не увидим. И теперь одна из самых главных задач — не дать им во второй раз поднять голову. В последние недели августа, сразу после получения правоохранительной власти, необходимо провести массовые облавы, обыски и задержания, аресты имущества и конфискации оружия»,- утверждает Портнов.

И эти слова лишь подтверждают утверждения тех украинских экспертов, которые криком кричали о том, что Владимир Зеленский является не только совершенно не подходящей на роль президента фигурой, но и тем, при ком про-российские силы получат власть и будут сводить счеты с теми, кто неугоден не только им, но и России. И это – после аннексии Россией Крыма, после поддержки ею сепаратизма в Донбассе и после того, как свои жизни в борьбе с российской агрессией отдали 15.000 украинцев.