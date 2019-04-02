Дожить до пенсии или до пособия?

Первое апреля хоть и день смеха (ну или дурака, кому как удобнее), но начался он не со смешного, а радостного события. Сегодня вступило в силу распоряжение «О дополнительных мерах в области усиления социальной защиты граждан», подписанное Ильхамом Алиевым 25 февраля 2019 года, предусматривающее повышение социальных пособий инвалидам I группы, инвалидам войны, а также социального пособия женщинам, имеющим пять и более детей.

Согласно распоряжению, размер социального пособия по возрасту доведен до 130 манатов, социального пособия по инвалидности I группы — до 150 манатов, инвалидности II группы — до 130 манатов, инвалидности III группы — до 110 манатов, социального пособия детям до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья — до 150 манатов, социального пособия в связи с утратой главы семьи — до 80 манатов, социального пособия опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения, — до 100 манатов, социального пособия детям военнослужащих срочной действительной военной службы — до 100 манатов, социального пособия женщинам, имеющим более пяти детей, — до 55 манатов за каждого ребенка, социального пособия на погребение — до 300 манатов.

Так вот, если гражданам ясна основная часть всех этих пособий, их назначение и размер, то многие задаются вопросом что же такое пособие по возрасту и чем оно отличается от пенсии?

Как сообщили Зеркало из министерства Труда и Социального Обеспечения, назначение этих двух выплат происходит по разным механизмам.

Так, по информации структуры, в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О социальных пособиях», женщины, достигшие 62, и мужчины, достигшие 67 лет, имеют право получать пособие.

«Помимо этого, пособие положено женщинам, достигшим 57 лет, при этом родившим 3 и более детей и воспитавшим их до 8 лет, а также мужчинам, достигшим 62 лет и не заключившим следующий брак, при этом вынужденным до 8 лет воспитывать 3 и более детей или ребенка/детей с ограниченными физическими возможностями, по причине смерти матери или лишения ее родительских прав, в случае, если они лишены права на пенсию по трудовому стажу», — сказали нам в Отделе Коммуникаций и Связям с Общественностью.

Как сообщил экономист Самир Ахмедов, трудовая пенсия по возрасту рассчитывается по сложной формуле и состоит из трех элементов: минимальной, страховой, накопительной (индивидуальный пенсионный счет) частей.

«Каждый компонент имеет свои правила подсчета. Размер минимальной пенсии правительство в 2018 году повысило до 116,27 манат, а в этом году с 1 марта текущего года эта сумма выросла на 38%, достигнув 160 манатов.

Здесь стоит отметить, что страховая и накопительная части пенсии выплачиваются из средств обязательного государственного социального страхования. Страховая часть рассчитывается на основе страховых взносов в рабочем году в размере 25% заработной платы. Кстати, 22% взносов выплачивается работодателем, и всего 3% – работником», — сказал экономист.

По его словам, сегодня трудовые пенсии в стране получают 1,3 миллиона граждан. «Напомню, что наша трудовая пенсия формируется за счет нашей зарплаты и количества лет, которые мы проработали. Однако, еще раз отмечу, что фиксируется только тот стаж, который подтвержден трудовым или гражданским договором, в рамках которого работодатель и сотрудник или лицо, оказывающее услуги, платили налоги. Любые другие формы сотрудничества, которые скрываются от госструктур, при расчете пенсии не учитываются», — добавил С.Ахмедов.