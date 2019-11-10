Доцент «Наполеон» признался в убийстве студентки на допросе в СК

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, военный историк и кавалер французского ордена Почетного легиона Олег Соколов убил свою ученицу за день до расчленения, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье источник в правоохранительных органах.

«Аспирантка и сожительница Соколова Анастасия Ещенко была убита около 2:00 часов 8 ноября из обреза малокалиберной винтовки. Инцидент произошел после ссоры между Соколовым и Ещенко», — сказал собеседник агентства.

Далее Соколов, по данным источника, решил расчленить убитую, чтобы избавиться от трупа. С его слов, при обыске в квартире ученого, где случилось преступление, обнаружили ножовку, ножи, топор, голову девушки, а также обрез, из которого могла быть убита Ещенко, и почти полсотни патронов.

63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали в субботу, 9 ноября. В СКР сообщали, что мужчину достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором оказались две женские руки и травматический пистолет.

Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, сообщает ТАСС.

Как рассказал адвокат Александр Почуев, Соколов «придерживался признательной позиции».

«Допрос в следственном управлении прошел. Он остался в признательной позиции», — сказал адвокат.