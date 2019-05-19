Досрочные выборы в Верховную раду могут состояться 14 июля — СМИ

Досрочные выборы в Верховную раду могут состояться на Украине уже 14 июля, передает ТАСС.

По информации украинских СМИ, избранный глава государства Владимир Зеленский намерен объявить о роспуске Рады и назначить досрочные выборы в парламент сразу после своей инаугурации, которая состоится в Киеве в понедельник, 20 мая.

Ранее был опубликован проект указа о досрочном роспуске Верховной рады. Представитель избранного президента Дмитрий Разумков также сообщал журналистам, что команда Зеленского будет инициировать роспуск парламента.

В последний день на посту президента Украины Петр Порошенко отметил, что передача власти в стране должна пройти достойно и без внутриполитических потрясений (aif.ru)