Досрочные выборы в Верховную раду могут состояться 14 июля — СМИ

Досрочные выборы в Верховную раду могут состояться на Украине уже 14 июля, передает ТАСС.

По информации украинских СМИ, избранный глава государства Владимир Зеленский намерен объявить о роспуске Рады и назначить досрочные выборы в парламент сразу после своей инаугурации, которая состоится в Киеве в понедельник, 20 мая.

Ранее был опубликован проект указа о досрочном роспуске Верховной рады. Представитель избранного президента Дмитрий Разумков также сообщал журналистам, что команда Зеленского будет инициировать роспуск парламента.

В последний день на посту президента Украины Петр Порошенко  отметил, что передача власти в стране должна пройти достойно и без внутриполитических потрясений (aif.ru)

| 2019-05-19T15:57:26+00:00 19 мая 2019, 16:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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