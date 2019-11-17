Досрочные парламентские выборы начались в Белоруссии

В Белоруссии открылись участки для голосования на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Настоящий состав нижней палаты завершает действие своих полномочий досрочно. Это связано с тем, что президентские выборы в стране выпали на 2020 год, как и парламентские. Поэтому, избрать депутатов решили на год раньше.

В воскресенье, 17 ноября граждане страны смогут выбрать депутатов на 5,83 тыс. участков для голосования в стране и в 46 иностранных участках, которые также расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Участки будут работать до 20.00 (время совпадает с мск.)

Согласно указу главы Белоруссии Александра Лукашенко, выборы в Совет республики (верхняя палата парламента) состоятся 7 ноября, в Палату представителей (нижняя палата) — 17 ноября 2019 года.

| 2019-11-17T10:42:52+00:00 17 ноября 2019, 11:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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