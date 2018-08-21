Дорожных патрульных пересадят на новые седаны С-класса

В Баку доставлено 70 автомобилей марки Mercedes, которые будут эксплуатироваться в качестве патрульных машин Дорожной службы полиции столицы. Об этом информацию распространила пресс-служба Главного управлении дорожной полиции Министерства внутренних дел страны.

Как сообщается, новые патрульные машины будут оснащены POS-терминалами для уплаты штрафов на месте и компьютерами с электронной базой данных.

Все «цэшки» передадут в распоряжение столичной дорожной полиции, а ныне используемые BMW и Kia, планируется отправить для дальнейшей службы в регионы страны.

Стоит отметить, что год назад столичная патрульная служба для обкатки получила в своё распоряжение несколько машин Mercedes AMG C43 2017 года выпуска. В этих автомобилях установлен мотор объёмом 3 литра с шестью цилиндрами и мощностью 362 лошадиные силы, а также 7-ступенчатая автоматическая коробка передач. Машина разгоняется до скорости 100 км в час за 4,6 секунды. Расход топлива составляет 11 литров на 100 км. Максимальная скорость ограничена конструкторами на отметке 250 километров в час.

Стоимость нового автомобиля Mercedes AMG C43 2017 года выпуска в зависимости от комплектации составляет 60-70 тысяч долларов (102-119 тысяч манатов).

Азербайджан стал второй страной в мире, использующей Mercedes AMG C43 в качестве автомобилей дорожной полиции. Первыми использовать эти автомобили в качестве патрульных стали австралийские полицейские.

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