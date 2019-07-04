Дорожная полиция обратилась к гражданам выезжающим за границу на собственном автомобиле

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к физическим и юридическим лицам, занимающимся международной товаро- и пассажироперевозкой, а также к водителям выезжающим за границу на собственном автомобиле.

Как сообщили Report в Управлении полиции, в законодательные акты о правилах дорожного движения Грузии и Болгарии внесены некоторые дополнения и изменения.

Желающие ознакомиться с введенными изменениями и дополнениями в правила, в частности связанные с применением мер административного наказания за нарушения правил дорожного движения и др., могут обратиться к постановлению правительства Грузии №393 от 1 июля 2019 года, и также получить информацию на сайте соответствующего агентства Республики Болгария (http://www.api.bg/index.php/en).

| 2019-07-04T15:14:05+00:00 4 июля 2019, 16:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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