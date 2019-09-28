Дорожная полиция не разрешает выходить в эфир за рулем

Водители, которые «героически» используют телефон за рулем и создают аварийную ситуации, будут отвечать перед законом.

Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции города Баку полковник Вагиф Асадов.

По его словам, разговор по мобильному телефону за рулем, да и вообще любое поведение, отвлекающее внимание водителя, является нарушением закона:

«Сегодня по подобным причинам происходят 70% дорожно-транспортных происшествий, как в Баку, так и в регионах. Мы неоднократно обращаемся к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения.

Во вчерашнем инциденте водитель, использующий мобильный телефон за рулем, создавал угрозу не только для себя, но и для других участников дорожного движения. Это грубое нарушение требований Закона «О дорожном движении».

Водители, которые используют телефон за рулем и создают аварийные ситуации, — вовсе не герои. Они будут нести ответственность в соответствии с законодательством своей страны».

Асадов также добавил, что авария не является личным делом водителя:

«Каждый имеет равное право на использование улиц и дорог. Но ни один гражданин не может нарушать правила, нацеленные на обеспечение безопасности. Дорожно-транспортные происшествия в общественных местах не являются личным делом водителя».

Напомним, что вчера на проспекте Гейдара Алиева в столице водитель автомобиля LADA Priora совершил аварию, выйдя с телефона в прямой эфир. Отвлекшись, он врезался в ехавший впереди автомобиль.(oxu.az)